Россия с понедельника приостановит ж.д. сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией

На сайте РЖД опубликован список отменяемых поездов. Деньги за билеты можно будет вернуть в железнодорожных кассах, электронные билеты сдаются там, где они были оформлены. Накануне РЖД сообщила о временном ограничении движения поездов в Париж и Берлин, до этого были отменены поезда в Прагу.