Россия с понедельника приостановит ж.д. сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией

На сайте РЖД опубликован список отменяемых поездов. Деньги за билеты можно будет вернуть в железнодорожных кассах, электронные билеты сдаются там, где они были оформлены. Накануне РЖД сообщила о временном ограничении движения поездов в Париж и Берлин, до этого были отменены поезда в Прагу.
2020-03-15T17:31:00+03:00
2020-03-15T17:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 15 марта 2020
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