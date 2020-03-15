В Москве не планируется ограничивать работу транспорта и учреждений из-за коронавируса

Об этом в федеральном телеэфире сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, власти Москвы считают основной задачей работу с группами риска. По словам Собянина для паники нет никаких причин, город работает в прежнем режиме. Мэр также призвал москвичей соблюдать рекомендации врачей и карантин.
2020-03-15T17:30:00+03:00
2020-03-15T17:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 15 марта 2020
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