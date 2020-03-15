Казахстанский Барыс готов продолжить выступление в Кубке Гагарина – главном клубном хоккейном турнире на территории бывшего СССР.

Казахстанская федерация хоккея направила письмо в адрес континентальной хоккейной лиги, в котором сообщается о том, что Барыс готов сыграть с новосибирской Сибирью во втором раунде Кубка Гагарина. Первый матч серии должен пройти во вторник в Нур-Султане. С 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения и отменены все спортивные соревнования, но для лучшего хоккейного клуба страны было сделано исключение. За продолжение сезона выступают 7 из 8 команд, пробившихся во второй раунд. Единственная европейская команда Йокерит снялась с турнира, следуя рекомендациям правительства Финляндии, но остальным финны рекомендовали продолжать играть. Йокерит должен был соперничать с питерским СКА.

17 марта в КХЛ состоится совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о возможном приостановлении розыгрыша Кубка Гагарина.