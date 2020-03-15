Число зафиксированных случаев коронавируса в России возросло до 63

Как сообщает федеральный оперативный штаб, 3 случая выявлено в Московской и еще один — в Тюменской областях. Как передает Интерфакс, все пациенты в последние две недели посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, контактных лиц поместили под меднаблюдение.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса может распространиться на всю Россию. Во всяком случае, это одна из мер, которую обсуждают в правительстве. Меры по борьбе с коронавирусом и его влияние на экономическую ситуацию в правительстве обсуждают все выходные. Премьеру Михаилу Мишустину его первый зам Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова должны доложить о том, как обеспечить развитие экономики в условиях распространения болезни. На совещании уже обсудили много вариантов реагирования на развитие ситуации с вирусом, рассказал источник РБК, близкий к правительству. Одна из мер — возможное распространение режима повышенной готовности на всю страну, по аналогии с Московским регионом. Финальное решение примут завтра, сказал собеседник издания. Это подтвердил ещё один источник в правительстве, знакомый с ситуацией. Он уточнил: предложений много, но по ним ещё не определились. Тем временем число заболевших в России выросло до 63-х человек. Три новых случая выявили в Подмосковье, ещё один заражённый в Тюменской области, сообщили в столичном оперативном штабе, где отслеживают ситуацию с коронавирусом. Там уточнили, что заболевшие посетили Италию, Францию, Испанию и Швейцарию. В Москве по прежнему 33 случая заболевания коронавиурсной инфекцией.

По всему миру число заражённых превысило 150 тысяч, около пяти с половиной тысяч умерли. На этой неделе Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией.