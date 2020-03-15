Полиция американского Солт-Лейк-Сити из-за коронавируса призвала преступников свернуть криминальную деятельность

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити из-за коронавируса призвала преступников свернуть криминальную деятельность. Как сказано в Твиттере полиции, — «до последующих указаний». Правоохранители поблагодарили преступников за понимание. В США коронавирусом заразились больше трех тысяч человек, погибли 60.
2020-03-15T16:30:00+03:00
2020-03-15T16:34:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 15 марта 2020
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