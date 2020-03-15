Около здания Конституционного суда проходят одиночные пикеты против внесения изменений в основной закон

Ситуация с поправками – это элемент нечистой игры, которую ведут российские власти, и остается все меньше надежды на отмену поправок. Такое мнение «Эху Москвы» высказал один из участников пикета.

На Сенатской площади в Петербурге проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», на акции собралось более 50 человек. Сотрудники полиции проверяют у них документы и предупреждают о незаконности массовых мероприятий без согласования Уже задержаны несколько участников. Собравшиеся скандировали в сторону сотрудников полиции «Позор!». Перед этим активисты устроили перед здание КС «поминки по Конституции». Они возложили к зданию суда гвоздики и экземпляр Основного закона. Сообщалось о двух задержанных.