В Китае объявили о возобновлении баскетбольного чемпионата

Предположительно чемпионат продолжится 1 апреля, то есть карантин продолжался ровно два месяца после того, как 30 января было объявлено о том, что игры прекращаются. Все иностранцы, как игроки, так и тренеры покинули страну, а командные мероприятия были отменены. Как сообщает издание Тайвань Таймс Китайская баскетбольная ассоциация требует возвращения легионеров, но ответного энтузиазма пока не встречает. Многие заявили о том, что не собирается являться на рабочие места пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль полностью. В ответ КБА угрожает тем, кто ослушается пожизненной дисквалификацией. В настоящее время за китайские клубы играет 40 американцев, в том числе известных за океаном.



Среди них и чемпион НБА прошлого года Джереми Лин — американец тайваньского происхождения, который выступал за Торонто Рэпторс.