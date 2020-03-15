Пасхальные службы римско-католической церкви будут проходить без прихожан

Это сделано в качестве меры для профилактики распространения вируса. В РПЦ, тем временем, не против присутствия верующих на богослужениях. При этом патриарх Кирилл, по некоторым данным, уже отменил свое посещение ежегодного детского праздника ко Дню православной книги.

Церковная администрация в России должна призывать прихожан не приходить на службу, однако этого не происходит, и в ситуации усматриваются меркантильные интересы. Об этом «Эху Москвы» рассказал диакон Андрей Кураев. В зарубежных странах приходы РПЦ временно не посещают службы, и никакого недовольства это не вызывает, отметил Андрей Кураев.