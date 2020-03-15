Суд Вологды рассмотрит жалобу «Технопарка» на решение о сносе построек в Шиесе

В понедельник 16 марта 14-ый Арбитражный апелляционный суд в Вологде рассмотрит жалобу ООО «Технопарк» на решение Арбитражного суда Архангельской области о сносе самовольных построек на станции Шиес. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» судебный представитель администрации муниципального образования Урдомское Александр Козенков.

Заседание начнется в 11.00. «Одновременно подано ходатайство о проведении повторной экспертизы», — добавил А.Козенков.

В начале января Арбитражный суд обязал «Технопарк» снести все постройки на Шиесе и возместить МО «Урдомское» 500 тысяч рублей за проведение экспертизы. В мотивировочной части указано, что «Технопарк» начал строительство без разрешения и проектной документации, прошедшей государственную экологическую экспертизу. Земля, на которой велось строительство, «Технопарку» предоставлялась не для этих целей.