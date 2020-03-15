Маршрут совместного патрулирования в Идлибе пришлось сократить из-за протестов местных жителей

Оно проходило по территории, которую контролируют противники сирийского режима Башара Асада. Как сообщает «Радио Свобода», горожане перекрыли автомагистраль и заявили, что не пропустят колону. Минобороны назвало это «провокацией со стороны боевиков».

В первом объединенном отряде от России принял участие взвод военной полиции на бронетехнике. О самой процедуре «Эху Москвы» рассказал главный редактор газеты «Московский комсомолец» в Турции Яшар Ниязбаев.

Россия и Турция также проводят совместное патрулирование на севере Сирии, в районах, населенных курдами. Об этом договорились президенты двух стран.