Чехия в связи с коронавирусом вводит карантин по всей стране

Об этом в прямом эфире сказал премьер-министр Андрей Бабиш.

С понедельника будут закрыты границы в Чешскую республику, об этом сказал в прямом эфире телеканала Прима чешский премьер Андрей Бабиш. Он заявил, что каждый должен придерживаться правил карантина, за нарушение которых предусмотрен штраф до 3 миллионов крон. Уже с ночи пятницы на субботу правительство решило закрыть все магазины, за исключением продуктовых, аптек и автозаправочных станций. Запрет продлится 10 дней. Бабиш просит соблюдать меры предосторожности и чтобы за покупками ходил кто-то один из членов семьи, также он заверил, что недостатка продуктов не будет и попросил не закупать товары впрок. По словам Бабиша, самый опасный случай заражения — это водитель такси в Праге, он находится в тяжелом состоянии и выявляется со сколькими людьми он контактировал. По словам Бабиша, правительство также организует возвращение чехов из Соединенных Штатов, других стран Европы, а также 111 туристов, которые находятся на одном из курортов Египта.

В Чешской Республике зафиксирован 231 случай заражения коронавирусом, и, по словам Бабиша, к вечеру их станет более 300.