Теплая погода не спешит возвращаться в Москву

По данным синоптиков, вторая половина марта окажется холоднее первой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в течение почти всей следующей недели среднесуточная температура будет около нуля. К четвергу немного потеплеет, но на выходных ожидается очередное похолодание. После аномального тепла в начале месяца, жителей столицы ждет погода, соответствующая климатической норме марта.
2020-03-15T15:00:00+03:00
2020-03-15T15:05:27+03:00
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15:00, 15 марта 2020
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