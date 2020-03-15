Теплая погода не спешит возвращаться в Москву

По данным синоптиков, вторая половина марта окажется холоднее первой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в течение почти всей следующей недели среднесуточная температура будет около нуля. К четвергу немного потеплеет, но на выходных ожидается очередное похолодание. После аномального тепла в начале месяца, жителей столицы ждет погода, соответствующая климатической норме марта.