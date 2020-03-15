Гозман: Кампания по сбору подписей против поправок в Конституцию стартовала в интернете

В интернете стартовала кампания по сбору подписей под обращением к судьям Конституционного суда России по поводу поправок в Конституцию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Леонид Гозман.

«Мы собираем подписи под обращением к членам Конституционного суда на Change.org. Сейчас только эти люди могут остановить безумие с Конституцией. Если они скажут «нет», то вся эта система накроется», — отметил он.

Л.Гозман также напомнил, что в 15.00 начнутся пикеты возле старого здания Конституционного суда на Ильинке. «Члены КС оказались в ситуации, когда от них зависит будущее России. Это не просто лишних 12 лет правления Путина, это правовой нигилизм на многие десятилетия вперед и разрушение каких-либо надежд, что у нас будет правовое государство. Все это в руках нескольких человек. Это та ситуация, когда компромисс не оправдан», — подчеркнул политик.

Поправки в Конституцию, в частности, предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина для его участия в выборах главы государства в 2024 году.