США ввели санкции против еще двух российских компаний

Соответствующее решение приняли в американском министерстве торговли.

В санкционный список внесены компании «Техномар» и «Авилон». В Вашингтоне обвиняет их в действиях «вопреки национальной безопасности или внешней политике США». Основанием для введения ограничительных мер Министерство торговли называет сотрудничество по поставке американского оборудования компании «Технополь», которая оказалась под санкциями в 2016 году, пишет сайт РБК.

По данным системы СПАРК, компания «Авилон» была зарегистрирована в 2016-м году, а в январе ликвидировалась. Ее основные виды деятельности — торговля оптом и в розницу машинами и строительно-монтажные работы. Компания «Техномар» занимается оптовой торговлей «машинами и оборудованием» и разработкой компьютерного программного обеспечения, это указано в данных СПАРК. Работа «Техномар» не останавливалась.

В автомобильной группе «Авилон» РБК заявили, что санкции введены в отношении компании с аналогичным названием, которая ведет другой вид деятельности.