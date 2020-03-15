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Эксклюзив Эха 15:00, 15 марта 2020

Сегодня в Москве пройдут одиночные пикеты против поправок в Конституцию

Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок Конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.

Протестующие намерены обратиться к судьям Конституционного суда, и напомнить об их ответственности перед законом, рассказал «Эху» политик Леонид Гозман.

Запрос президента о соответствии документа основному закону поступил в Конституционный суд, он будет рассмотрен без публичных слушаний. Вероятность, что эта инстанция признает поправки нелегитимными, крайне мала. Такое мнение «Эху» высказал писатель Виктор Шендерович.

Ранее голосование по законопроекту прошло среди членов Совета Федерации, и лишь один сенатор высказался против. Этот пример вызывает приятное удивление, добавил Виктор Шендерович.

Пикеты начинаются в 15.00 возле комплекса Администрации президента, где находится московский офис Конституционного суда.



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