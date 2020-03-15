Мятежная ливийская армия нанесла авиаудар по турецким военным

Как утверждает представитель ЛНА, цели, находящиеся на территории аэропорта Митига в Триполи, принадлежали непосредственно турецким вооруженным силам. Это радары и системы ПВО. Есть убитые. Ливийская национальная армия настаивает на том, что соблюдает перемирие, лишь отвечая на провокации со стороны противника.

Ранее Правительство национального согласия, заседающее в Триполи и признанное ООН, в условиях гражданской войны попросило помощи у Турции. С тех пор как в 2011 году ливийский лидер Муамар Каддафи был убит, в стране установилось двоевластие.