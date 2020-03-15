Казахстан стал еще одной страной, объявившей режим ЧС из-за коронавируса

В указе президента Касым-Жомарта Токаева говорится о ведении ограничения на въезд и выезд транспорта. Чрезвычайная ситуация объявлена по меньшей мере до середины апреля. Она предполагает создание госкомиссии, усиление охраны порядка и приостановку деятельности торгово-развлекательных центров, кинотеатров, выставок и других мероприятий, предполагающих массовое скопление людей. В Казахстане зафиксировано 8 случаев заражения.

В соседнем Узбекистане сегодня инфекция была обнаружена впервые. После этого страна закрыла авиа— и автосообщение с другими государствами.