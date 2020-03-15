В России зафиксировано три случая заражения коронавирусом внутри страны

О первом подтверждённом случае Роспотребнадзор сообщил еще в пятницу. До этого случаи заражения зафиксировали только у тех, кто недавно вернулся из-за границы.

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных новой коронавирусной инфекцией Covid-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации для недопущения ее распространения, заявил мэр города Сергей Собянин. Он также призвал горожан не паниковать.

Между тем главврач больницы в столичном районе Коммунарка Денис Проценко сказал, что число больных с диагнозом коронавирус выросло до 17. Согласно ранее приведенным данным, за прошедшие сутки количество случав заражение в России приблизилось к 60. Более половины из них – в Москве.