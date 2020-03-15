В Москве сегодня пройдут пикеты с требованием к КС признать незаконными разработанные поправки в Конституцию

Накануне Владимир Путин подписал закон о поправках, и в тот же день Конституционный суд экстренно собрался на заседание по этому вопросу. В документе речь идет в том числе об обнулении сроков Путина. Это позволит ему участвовать в президентских выборах 2024 года.

Активисты намерены выйти к представительству КС в Москве на Новой площади – сказал «Эху» член Комитета протестных действий, журналист Александр Рыклин. Пикеты начнутся в 15 часов.