Первый день совместного патрулирования России и Турции в сирийской провинции Идлиб не обошёлся без инцидентов

Москва винит в этом боевиков, неподконтрольных Анкаре.

Маршрут, по которому двигались подразделения российской военной полиции и турецкие военнослужащие, пришлось сократить. Это произошло и-за провокации боевиков, которые пытались прикрыться мирными жителями, в том числе женщинами и детьми, сообщили в Минобороны России. С этого дня Москва и Анкара патрулируют стратегически важную автотрассу в сирийской провинции Идлиб, она ведёт из портового города Латакия к границе с Ираком. Совместное патрулирование в окрестностях города Серакиб – один из основных пунктов соглашения, которое в начале месяца достигли президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. За этот населённый пункт последнее время шли ожесточённые бои между сирийскими правительственными войсками и противниками Башара Асада, которых поддерживает Турция. Переговорам предшествовало обострение отношений между Анкарой и Дамаском в конце февраля. Сирийские войска в Идлибе нанесли авиаудар по турецким военным, погибли 36 человек. Власти Турции в ответ объявили о начале новой военной операции на северо-западе Сирии. Боевые действия были остановлены только после переговоров Путина и Эрдогана.

Москва предоставила Турции время для как говорят в Минобороны нейтрализации террористических группировок. После этого совместное патрулирование должно возобновиться.