В Москве в ожидании решения КС по поправкам в Конституцию пройдут протестные пикеты. Они запланированы на 15 часов. В эти минуты у здания суда в Петербурге должен начаться траурный флэшмоб.

Активисты открытой России решили сегодня возложить цветы к зданию конституционного суда. Они собираются организовать траурную процессию. С собой берут красные гвоздики. Начало этого флешмоба намечено на 2 часа дня. Приурочен он тому, что накануне ночью Конституционный суд в закрытом режиме начала экстренно обсуждать законопроект, который обнулит президентские сроки Владимира Путина и фактически позволит ему ещё 2 раза участвовать в президентских выборах. По мнению организаторов акции это Государственной переворот с целью узурпации власти. К активистам открытой России планируют присоединится и члены либертарианский партии.

После траурной процессии активисты намерены встать в одиночные пикеты у здания КС.

Всероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля. Будний день будет объявлен выходным.