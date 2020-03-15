На официальном сайте местной администрации уточняется, что это произошло из-за обрыва линии электропередачи со стороны Норильска. К резервному источнику питания подключили киноцентр «Арктика». Жителям предложили приходить туда, чтобы разогреть еду детям. В Дудинке проживает чуть больше 20 тысяч жителей. Температура воздуха около 17 градусов ниже ноля.
Спустя несколько часов аварию на линии удалось устранить.
Жители города Дудинка на севере страны на время остались без горячей воды и электричества
На официальном сайте местной администрации уточняется, что это произошло из-за обрыва линии электропередачи со стороны Норильска. К резервному источнику питания подключили киноцентр «Арктика». Жителям предложили приходить туда, чтобы разогреть еду детям. В Дудинке проживает чуть больше 20 тысяч жителей. Температура воздуха около 17 градусов ниже ноля.