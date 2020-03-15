Жители города Дудинка на севере страны на время остались без горячей воды и электричества

На официальном сайте местной администрации уточняется, что это произошло из-за обрыва линии электропередачи со стороны Норильска. К резервному источнику питания подключили киноцентр «Арктика». Жителям предложили приходить туда, чтобы разогреть еду детям. В Дудинке проживает чуть больше 20 тысяч жителей. Температура воздуха около 17 градусов ниже ноля.

Спустя несколько часов аварию на линии удалось устранить.