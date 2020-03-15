Испанские власти ограничили передвижение на территории страны из-за коронавируса

В ближайшие 15 дней жителям запрещается разрешено выходить из дома только на работу, в магазин, или в случае чрезвычайных обстоятельств. Об этом сказал премьер Педро Санчес. Помимо прочего в стране закрываются рестораны, бары, отели, школы и университеты, а также все торговые точки, кроме продуктовых.

Соответствующее решение правительства было принято на фоне резкого роста числа заболевших. По последним данным, в Испании заражены почти 6 тысяч человек, число погибших приближается к двумстам.