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Эксклюзив Эха 13:00, 15 марта 2020

Сильный снегопад, выпавший в Москве минувшей ночью, принес в город четверть от месячной нормы осадков

Высота снежного покрова, которого не было почти две недели, к утру достигла почти 9 сантиметров. Погода в Центральной России и Москве сответствует климатической норме, рассказал «Эху» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



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