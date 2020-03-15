Одиночные пикеты против поправок в Конституцию пройдут сегодня у московского офиса Конституционного суда

Инициатором выступил Комитет протестных действий.

Участники пикетов уверены, что Конституционный суд – это последний орган в стране, который может остановить введение поправок. Комитет протестных действий накануне решил развернуть кампанию уличного сопротивления. Это направлено на то, чтобы предотвратить конституционный переворот, сообщил в интервью «Эху» член комитета протестных действий, журналист Александр Рыклин.

Конституционный суд в экстренном режиме приступил к проверке закона о поправках, который подписал Владимир Путин. Заключение КС направят президенту в течение семи дней. По регламенту суда, решения, вынесенные на закрытых заседаниях, публично не оглашаются, а только публикуются на сайте.

Против поправок в Конституцию в России уже провели ряд акций. Одна из самых громких состоялась накануне у ФСБ, почти все участники одиночных пикетов были жестко задержаны. Как только человек подходил к зданию ФСБ и разворачивал плакат, его окружали 10-15 силовиков и вели в автозак. В случае сопротивления тащили. Все это происходило под крики «Позор!».

В автозаке оказался и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Правозащитник рассказал «Эху», что в ОВД к нему применили физическую силу, следы избиения видны на лице. В итоге Льва Пономарева увезли из отделения полиции в больницу.

Общероссийское голосование по изменению Конституции намечено на 22 апреля.

Голосование россиян по поправкам в Конституцию должно пройти, несмотря на ситуацию с распространением вируса. Об этом сказал спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко отметила, что меры по борьбе с распространением заболевания могут быть усилены с первого апреля. При этом действующие на данный момент меры глава верхней палаты считает достаточными.