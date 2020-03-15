Между ФРГ и США возник дипломатический конфликт из-за вакцины против коронавируса

Президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, работающих над созданием прививки против вируса, предлагая им высокие гонорары. Об этом пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на правительственные круги в Берлине.

Трамп пообещал выделить фармакологической фирме CureVac из Тюрингии крупные финансовые средства, чтобы гарантировать эксклюзивные права на медикамент. По словам источника, президент хочет, чтобы прививка была разработана в Америке и только для граждан США.

Представитель министерства здравоохранения ФРГ заявил, что правительство заинтересовано в разработке лекарства против коронавируса в Германии и Европе и находится в постоянном контакте с этой фирмой. Издание сообщает также, что немецкая сторона старается удержать предприятие финансовыми предложениями.

Частная фирма CureVac работает совместно с институтом по прививкам и биомедицинским медикаментам имени Пауля Эрлиха, который принадлежит государству.

Представители предприятия отказались отвечать на вопросы журналистов и комментировать ситуацию для издания.