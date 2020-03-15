Всё больше массовых акций отменяют из-за коронавируса по всему миру

Приём это касается не только спортивных и культурных, но и религиозных мероприятий.

В Ватикане службы на Страстную неделю пройдут без прихожан. Всему виной пандемия коронавируса, сообщила префектура Дома Его святейшества. Все аудиенции Папы Римского Франциска и его традиционные воскресные проповеди вплоть до 12 апреля – праздника Пасхи – перейдут в формат видеотрансляций. Неделю назад впервые в истории понтифик прочёл воскресную молитву не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а из библиотеки, всё это транслировалось по интернету. Ранее глава Римско-католической церкви из-за недомогания отменил ряд мероприятий. Некоторые СМИ предположили, что Франциск мог подхватить коронавирус, тесты оказались отрицательными, это всего лишь простуда, выяснили медики. А вот в России верующие, похоже, не боятся заразиться опасным вирусом. Так в Петербурге, куда в Казанский собор в начале недели привезли мощи Иоанна крестителя к ним каждый день выстраивается большая очередь. Люди целуют святыню, при этом волонтёр как пишет МК, протирает одной и той же тряпкой стекло. А вот иконы уже не успевает. Люди к ним тоже прикладываются. Напомню, в Южной Корее – стране одной из лидеров по числу заражённых – коронавирус разошёлся от прихожанки религиозной группы, побывавшей в китайском Ухане. Она заразила других членов секты, большинство от тестирования отказалось. Секту, которая стала очагом распространения инфекции, потребовали закрыть.

Храмы Русской православной церкви не планируют закрываться из-за коронавируса. Духовная администрация, однако, будет принимать меры по нераспространению инфекции. Об этом сообщил глава синодального отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.

Иларион порекомендовал гражданам сократить до минимума посещение культурно-массовых мероприятий, но не богослужений.

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных новой коронавирусной инфекцией Covid-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации для недопущения ее распространения, заявил мэр города Сергей Собянин. Он также призвал горожан не паниковать.

Согласно ранее приведенным данным, за прошедшие сутки количество случав заражение в России приблизилось к 60. Более половины из них – в Москве.