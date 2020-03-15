«Роскосмос» создает новый космический корабль

Он должен будет заменить «Союзы» и «Прогрессы», сообщает ТАСС. Аппарат сделают на базе «Орла» — пилотируемого корабля, который, в свою очередь, строится для лунной программы. На следующей неделе начнут разрабатывать техническое задание под проект. После этого станут известны основные параметры аппарата.

«Союз» совершил свой первый пилотируемый полет еще в 1967 году. Сейчас используется его модификация, которая позволяет взять на борт трех человек. «Прогресс» был разработан в 70-е. Он занимается доставкой грузов на Международную космическую станцию.