Во Франции в условиях эпидемии коронавируса начались муниципальные выборы

Как сообщает ТАСС, по указанию МВД на избирательных участках введены меры безопасности, направленные, в частности, на то, чтобы избежать образования очередей на улицах. Кроме того, власти упростили процедуру голосования пожилых людей на дому, а кабинки для голосования в этот раз не стали занавешивать шторами, так как они способствуют распространению микробов.

Тем временем в Иране, как передает телеканал «Аль-Джазира», из-за вируса отменили второй тур выборов в парламент.