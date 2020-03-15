РЖД отменяет поезда в Молдавию и Украину из-за коронавируса

Ограничения вступают в силу 17 марта до особых указаний. Сообщение перевозчика приводит «Интерфакс». Ранее РЖД отменило поезда в Берлин, Прагу и Париж.

Накануне «Аэрофлот» объявил о том, что с понедельника будет летать только в столицы европейских стран.

Изучается возможность выполнения чартерных рейсов по отмененным направлениям для того, чтобы вывезти россиян, оставшихся за рубежом. Пассажирам отмененных рейсов рекомендовали оформить вынужденный возврат билетов, чтобы получить его полную стоимость.