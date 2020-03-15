Рыклин: Пикеты против поправок в Конституцию пройдут в Москве

Сегодня в Москве пройдут одиночные пикеты против поправок в Конституцию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета протестных действий, журналист Александр Рыклин.

«Мы решили начать пикетирование Конституционного суда, потому что на сегодня это последний формальный орган, который может остановить узурпацию власти Путиным», — заявил он.

Как уточнил А.Рыклин, пикеты начнутся в 15.00 возле комплекса Администрации президента, где находится московский офис Конституционного суда.

Он добавил, что Комитет протестных действий, который собрался накануне, решил развернуть кампанию уличного сопротивления конституционному перевороту.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме, заявил, что президентские сроки после принятия поправок к Конституции можно обнулить, если это одобрит Конституционный суд. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова, депутаты одобрили ее поправку.

Общероссийское голосование по изменению Конституции намечено на 22 апреля.