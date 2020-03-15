В Киеве стреляли в российское посольство из ракетницы

Произошло это во время митинга.

Вечером участники акции протеста собрались у здания Минобороны Украины, а затем шествием направились к российской дипмиссии. Во главе колонны ехала машина с флагами батальона «Азов» и Национального корпуса. При этом звучали лозунги «Долой Зеленского!», «Никаких договоров с Россией!», «Нам нужна победа!». Акция протеста была приурочена ко Дню добровольца. Посольство России забросали петардами и выстрелили по нему из ракетницы, попав по крыше. Часть петард упала во двор. Более того, протестующие угрожали штурмом здания.

Действовали участники митинга на глазах у нескольких сотен бойцов Национальной гвардии Украины. Силовики соорудили дополнительное ограждение из автомобилей и металлической сетки. После акции протестующие порвали российский флаг и развесили его на заборе.

МИД России неоднократно выражал протест в связи нападениями на посольство России и требовал привлечь виновных к ответственности.