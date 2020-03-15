Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

Об этом сообщил офис главы правительства сразу после того, как стали известны результаты теста. Отмечается, что Педро Санчес и Бегонья Гомес чувствуют себя хорошо и остаются в своем поместье. Ранее инфекцию обнаружили у двух испанских министров.

Сегодня власти ограничили передвижение на территории страны из-за вируса. Закрываются рестораны, бары, отели, школы и университеты, а также все торговые точки, кроме продуктовых. По последним данным, в Испании заражены почти 6 тысяч человек, число погибших приближается к двумстам.

Число заболевших коронавирусом в Испании за последние сутки выросло на полторы тысячи человек. В связи с распространением инфекции люди почти перестали выходить на улицу, а на полках магазинов исчезли многие категории товаров. Об этом «Эху» рассказала жительница Мадрида Наталья Горшкова.

Местные власти планируют запретить людям выходить из дома без крайней нужды, но строго следить за исполнением требования никто не будет, добавила Наталья Горшкова. Она отметила, что испанцы добровольно ведут себя очень сознательно.