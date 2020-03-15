Пикеты с требованием признания незаконности поправок в основной закон пройдут сегодня у представительства КС в Москве

Инициатором акции, которая будет ежедневной, выступил «Комитет протестных действий».

Оппозиция намерена в течение недели, отведенной по закону на рассмотрение закона о конституционных поправках, выходить к офису КС в столице, чтобы заявить о недопустимости разрушения Конституции и выступить за спасение «самой идеи права в нашей стране». Об этом «Эху» сообщил член комитета протестных действий, журналист Александр Рыклин. В ближайшие дни судьи Конституционного Суда должны дать свою оценку соответствия нынешней Конституции России закона с поправками, обсуждение которых шло лишь немногим более месяца, о внесении изменений в основной закон, в том числе и той, что касается «обнуления сроков». Она дает действующему президенту право избираться еще дважды сверх тех четырех, которые Владимир Путин уже был во власти. Вместе с другими демократическими движениями и неформальными организациями, например с участниками «метропикетов» Комитет протестных действий объявил о старте общественной кампании против узурпации власти. Предложенные поправки, в ускоренном режиме одобренные региональными парламентами, Советом Федерации и подписанные Путиным, устроители предстоящих пикетов называют преступными.

Акция по пикетированию представительства КС начнется сегодня в 15 часов напротив Политехнического музея. Аналогичные пикеты проходят и в Петербурге.