Активист: Единый день экопротеста пройдет в сорока населенных пунктах России

Единый день экопротеста пройдет 15 марта в сорока населенных пунктах России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист Общероссийского гражданского экологического движения «Нам здесь жить», один из организаторов акции Дмитрий Секушин.

«Этот день призван объединить различные акции экологических протестов по всей стране. В нем примут участие около 40 городов, сел различных регионов страны. Мероприятие пройдет в форме митингов и массовых пикетов. Там, где власти не согласовали ни то, ни другое, люди выйдут на одиночные пикеты», — сказал он.

Д.Секушин добавил, что основное требование протестующих – «цивилизованное обращение с отходами и соблюдение экологических норм». По мнению активиста, «корень проблем всех регионов в неправильном отношении власти к экологии».