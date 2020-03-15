В Сочи за прошедший год менее половины туристов заплатили Курортный сбор

По данным краснодарского краевого министерства туризма, которые приводит РБК, сбор заплатили меньше 3 миллионов человек из 6,5 миллионов, посетивших регион.

В Краснодарском крае плата для туристов была введена позапрошлым летом после окончания Чемпионата мира по футболу. Размер сбора – 10 рублей в сутки. Его не платят несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны, инвалиды и местные жители.

В начале года региональные власти признали эксперимент по курортному сбору успешным.