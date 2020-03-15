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11:00, 15 марта 2020

Умер британский музыкант Дженезис Пи-Орридж, который считается родоначальником стиля индастриал

Многие месяцы основатель группы Psychic TV боролся с лейкемией.

Поэт, артист, который оказал огромное влияние на экспериментальную музыку второй половины прошлого века. Писатель и художник из Манчестера. Один из невероятно плодовитых музыкантов на независимой сцене. В середине 70-х стал одним из основателей группы Throbbing Gristle и открыл лейбл Industrial Records, благодаря которому мир узнал, что такое индастриал. Так в музыке его группы, участники которой увлекались оккультизмом, использовались скрежет станков, шум механических лент и прочие невиданные на тот момент диковинные вещи. В начале 80х Пи-Орридж основал группу Psychic TV, многие считают её культовой. Она играла постиндастриал и панк, психоделию и электронику. Psychic TV вошли в Книгу рекордов Гиннесса как группа, выпустившая максимальное количество альбомов за один год — 12, по альбому в месяц. С ней Пи-Орридж выступал до последнего времени, в том числе в Москве. Пи-Орридж и жил словно на сцене, удивляя всех бесконечными перформансами. В нулевых годах он с женой сделал ряд пластических операций, чтобы выйти за пределы пола и стать идентичными. Супруга музыканта умерла 13 лет назад. Пи-Орридж будет похоронен рядом с ней.

Пи-Орриджу было 70 лет.



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