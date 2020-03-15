Суд по делу премьер-министра Израиля отменили из-за эпидемии коронавируса

Первое заседание должно было начаться сегодня, однако теперь его перенесли на конец мая – пишет газета The Jerusalem Post. В прошлом году Биньямину Нетаньяху предъявили официальное обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам глава правительства, в свою очередь, назвал это попыткой госпереворота.

Ранее в Израиле были введены жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Закрыли бары, развлекательные центры и магазины, за исключением продуктовых. Людей просят без лишней надобности не выходить из дома.