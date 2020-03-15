Празднование Пасхи в храмах римско-католической церкви в этом году будет организовано без прихожан

Традиционное праздничное благословение папы Франциска из-за эпидемии коронавируса будет организовано при помощи интернет трансляции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан.

Один из главных христианских праздников в Ватикане в целях безопасности решили провести без массовых собраний верующих. После закрытия храмов римской епархии с сегодняшнего дня закрывает свои двери и Служба Папских милостей. Теперь грамоты с папским благословением можно заказать только онлайн на специальном сайте Святого престола с доставкой курьерской службой DHL, сообщает Радио Ватикана. Пасхальные службы, а праздник выпадает на 12 апреля, состоятся без прихожан. У верующих специальным декретом кардинала-викария Римской епархии Анджело Де Донатиса есть только возможность посещать церковь для индивидуальной молитвы пред Пресвятыми Дарами. В проповеди папы Франциска прозвучало обращения к священникам, отказаться от мер, которые не принесут пользы общинам.

В то же время, в РПЦ не намерены отказываться от богослужений из-за угрозы распространения коронавируса. Как сказал глава отдела внешних церковных связей митрополит Илларион, в РПЦ верят, что «никакие вирусы и болезни не могут передаваться через причастие». В эти же дни в Санкт-Петербурге православные выстраиваются в продолжительные очереди, чтобы приложиться к частице мощей Иоанна Крестителя. Церковные волонтеры используют для дезинфекции спиртовой раствор.

Доступ к частице мощей Иоанна Крестителя в Казанском соборе Петербурга будет открыт для посетителей до 17 марта.