Прошедшей ночью в Москве выпала четверть нормы осадков

Высота снежного покрова, которого не было почти две недели, к утру достигла почти 9 сантиметров, — рассказали «Интерфаксу» в столичном метеобюро. Э то сопровождалось понижением температуры до минимальных значений с начала календарной весны – до почти -6,5 градусов. При этом ожидается, что в скором времени снег в столичном регионе снова растает. Впрочем, ночные заморозки прогнозируются всю первую половину грядущей недели.
2020-03-15T10:30:00+03:00
2020-03-15T10:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 15 марта 2020
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