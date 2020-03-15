Прошедшей ночью в Москве выпала четверть нормы осадков

Высота снежного покрова, которого не было почти две недели, к утру достигла почти 9 сантиметров, — рассказали «Интерфаксу» в столичном метеобюро. Э то сопровождалось понижением температуры до минимальных значений с начала календарной весны – до почти -6,5 градусов. При этом ожидается, что в скором времени снег в столичном регионе снова растает. Впрочем, ночные заморозки прогнозируются всю первую половину грядущей недели.