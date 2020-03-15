Австрийский канцлер назвал пандемию коронавируса самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны

Об этом Себастьян Курц сказал в эфире телеканала ОРФ-2. С понедельника по его решению в стране начнут действовать ограничения, призванные сдержать распространение болезни. Закроются большинство магазинов за исключением продуктовых, приостановят работу университеты и рестораны. Ранее правительство уже выделило 4 миллиардера евро на борьбу с болезнью. Число заболевших в Австрии превышает 500 человек. Это меньше, чем в Италии и Испании.
2020-03-15T10:30:00+03:00
2020-03-15T10:31:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2605942-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 15 марта 2020
Загрузка комментариев...