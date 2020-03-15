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10:30, 15 марта 2020

Австрийский канцлер назвал пандемию коронавируса самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны

Об этом Себастьян Курц сказал в эфире телеканала ОРФ-2. С понедельника по его решению в стране начнут действовать ограничения, призванные сдержать распространение болезни. Закроются большинство магазинов за исключением продуктовых, приостановят работу университеты и рестораны. Ранее правительство уже выделило 4 миллиардера евро на борьбу с болезнью. Число заболевших в Австрии превышает 500 человек. Это меньше, чем в Италии и Испании.



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