В больнице столичного района Коммунарка число больных с диагнозом коронавирус выросло до 17

Об этом сообщил главврач Денис Проценко. Он подчеркнул, что ни одного пациента в критическом состоянии нет. Еще более 50 человек, контактировавшие с заболевшими, или имеющие легкие симптомы ОРВИ, были выписаны. У них инфекция не подтвердилась.

Ранее говорилось, что за прошедшие сутки количество случав заражение в России приблизилось к 60. Более половины из них – в Москве.

Мэр Сергей Собянин назвал слухами данные о том, что власти занижают количество зараженных. Он отметил, что мэрия сама заинтересована в том, чтобы сообщать гражданам обо всех случаях.