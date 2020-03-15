Тепло в ближайшее время в столичный регион не вернется

Об этом предупредили в Гидрометцентре, напомнив, что температурные значения конца марта, как ожидается, будут соответствовать климатической норме.

В преддверии середины марта температура воздуха достигла минимума с начала месяца – столбик термометра опускался до отметки 6,3 градуса по Цельсию. Вторая половина первого месяца весны будет в Москве и области холоднее первой. Метеорологи в ближайшее время потепления не прогнозируют. В течение следующей недели среднесуточная станет колебаться около нулевой отметки. Впрочем, после кратковременного приближения к плюсовым температурным значениям уже в следующие выходные ожидается новое похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, вторая часть марта будет гораздо холоднее аномально теплого начала календарной весны. Если еще накануне днем в столице светило яркое солнце и температура достигала 8 градусов тепла, то к 18 часам субботы характер погоды сильно изменился, похолодало сразу более чем на 10 градусов, и при сильном порывистом ветре всего за несколько часов выпало около 9 мм снежных осадков. Немало сложностей возникло у автомобилистов и поспешивших сменить сезонный гардероб горожан.

Сегодня в течение дня по информации столичного метеобюро дневная температура воздуха не превысит отметку в — 1градус. Впрочем, с середины предстоящей недели серьезных заморозков уже не ожидается.