«Роскосмос» создает новый космический корабль

Он должен будет заменить прежние аналоги — «Союз» и «Прогресс».

«Роскосмос» начнет разрабатывать техническое задание под новый космический аппарат уже на следующей неделе. После этого станут понятны остальные параметры, и стартует разработка эскизного проекта. Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы. Однако новый образец будет значительно легче предыдущих. Для него будет использоваться ракета-носитель «Ангара». Первый старт пилотируемого корабля «Орёл» намечен на 2023 год с космодрома Восточный.

В тоже время в России в течение трех месяцев должны утвердить и обеспечить реализацию «дорожной карты» по развитию перспективных космических систем. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин вице-премьеру Юрию Борисову.

Корабль «Союз» доставляет на МКС космонавтов, а «Прогресс» — грузы.