В Испании быстрыми темпами распространяется коронавирус

Страна вторая в Европе после Италии по числу заражённых и погибших людей.

За последние пару дней коронавирусом в Испании заразилось полторы тысячи человек. Только в Мадриде уже около трёх тысяч заболевших, 130 умерли. В числе заражённых – их в стране уже почти 6 тысяч — и жена испанского премьера Педро Санчеса. В Испании закрыты рестораны, бары, кинотеатры, магазины. Жителям запретили выходить на улицу без особой необходимости: если только они не едут на работу, не идут ко врачу или за покупками. Аналогичные меры ввели во Франции, сообщает агентство ТАСС. В России за последние сутки выявили ещё 14 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражённых 59 человек. Польша, Норвегия, Литва, Эквадор и ряд других стран закрыли границы для иностранцев или собираются это сделать. В США крупнейшие студии Голливуда из-за коронавируса приостанавливают работу. В их числе Paramount Pictures, Universal, Netflix и Warner Brothers. Президент США Дональд Трамп сдал анализ на коронавирус и затем успокоил всех граждан: он не болен. А вот у заминистра здравоохранения Италии и министра транспорта Индонезии опасную болезнь нашли. Австралия и ещё ряд государств ввели режим двухнедельного домашнего карантина для всех своих граждан и иностранцев.

В мире заражено уже больше 140-ка тысяч человек, число погибших приближается к пяти с половиной тысячам.