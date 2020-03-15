Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за пандемии коронавируса, за одну неделю потерял 5,5 миллиардов долларов. Крупнейший за последние десятилетия обвал на фондовых рынках, сократил состояние основателя SpaceX и Tesla почти на 20%. Такие данные приводит Forbes. Эпидемия повлияла на производство электромобилей. В частности, в конце января временно приостановили работу китайские заводы аккумуляторов и автомобилей.

В свою очередь Маск попытался успокоить сотрудников SpaceX, написав им, что работники компании с гораздо более высокой вероятностью могут погибнуть в автокатастрофе, нежели пострадать от эпидемии – пишет сайт BuzzFeed.