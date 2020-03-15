Две российские компании попали в санкционный список США

Американское министерство торговли признало «Авилон» и «Техномар» угрозой национальной безопасности. Первая занимается продажей машин и оборудования, вторая – поставками и обслуживанием приборов в области океанографии и гидрографии. Обе они, по данным ведомства, в обход лицензионных требований закупали американские товары для российской компании «Технополь», которая ранее также оказалась в черном списке.

Под ограничения, помимо российских компаний, попали еще два десятка юридических лиц из пяти стран.