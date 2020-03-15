В Баварии сегодня пройдут локальные выборы — всего более 4 тысяч

Они станут проверкой на прочность для премьер-министра этой федеральной земли и председателя Христианско-социального союза Маркуса Зёдера, которого многие прочат в кандидаты на пост канцлера.

Граждане будут голосовать за председателей сельских, городских и районных советов. Все нижние уровни баварской администрации сконцентрированы именно в этих округах. Одновременно пройдут выборы бургомистров и председателей местных советов.

После ряда поражений на нескольких выборах в других федеральных землях ожидается потеря голосов у кандидатов Социал-демократической партии Германии. Хорошие шансы, напротив, у партии «Зеленых». Традиционный баварский Христианско-социальный союз, выступающий на выборах в бундестаг в блоке с Христианско-демократическим союзом, надеется укрепить свои позиции. Партия «Свободные избиратели» также составит конкуренцию трем традиционным политическим силам. На низших уровнях не исключена поддержка «Альтернативы для Германии». Ожидается интересная борьба за кресла бургомистра в Мюнхене, Нюрнберге и Аугсбурге.

Локальные выборы в Баварии не были отменены из-за эпидемии коронавируса. Маркус Зёдер заявил, что ручки и бумага не заразны, а подцепить вирус в избирательной кабине также невозможно. Однако количество избирателей, которые собираются голосовать письмом, заметно увеличилось во всех округах.

Зёдер надеется усилить позиции ХСС в районных советах, отвоевав их у «Зеленых» и «Альтернативы для Германии». Однако из-за событий последнего времени прогнозы для этой право-популистской партии в Баварии не так уж оптимистичны.