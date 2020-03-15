В Москве сегодня пройдет митинг против строительства «Коммунарской» линии метро на юге города

Инициаторами акциями выступили муниципальные депутаты и местные жители.

Жители нескольких районов на юге Москвы уже давно выступают против строительства последнего участка – от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» – новой линии метро, идущей в Новую Москву. Она пройдет между двумя другими близко расположенными друг к другу линиями — «Сокольнической» и «Калужско-Рижской». Как считают жители Ломоносовского, Гагаринского, Академического и других районов, появление там новых станций, в шаговой доступности от уже имеющихся, на транспортную ситуацию в лучшую сторону не повлияет, зато негативно скажется на качестве жизни людей, экологии, облике района, но, главное, — несет в себе угрозу повреждения или разрушения жилых домов 50-60-х годов постройки. Как утверждают активисты, публичные слушания проходили с нарушениями, а договор на строительство вопреки закону изначально подписали без проекта. Он был утвержден только в середине января.

Акция пройдет в парке «Академический», она согласована с властями. Организаторы пригласили наа ее чиновников, депутатов Мосгордумы и Госдумы, представителей других районов с аналогичными проблемами.