Митинг, посвященный экологическим проблемам, пройдет сегодня в Петербурге

Согласованный митинг пройдет в два часа дня в парке на окраине города. Акцию удалось согласовать со второго раза. Деньги на организацию собирали с помощью краудфандинга. Среди проблем, которые обсудят на митинге: переполненные и незаконные свалки, мусоросжигательные заводы, раздельный сбор вторсырья и сохранение защитных лесов. В этом году в Петербурге и Ленобласти опубликовали схемы обращения с отходами. Власти хотят их сжигать. Местные жители выступают за раздельный сбор. Митинг пройдет два часа и расчетам на 200 человек. Организаторы собираются использовать мегафоны, микрофоны и различные транспаранты, флаги и и плакаты.

Акция состоится в рамках «Всероссийского экопротеста». Ожидается, что к нему присоединятся десятки городов России.